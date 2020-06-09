مليون و956421 إصابة و110925 حالة وفاة بكورونا في أمريكا

(وكالات):

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل مليون و956421 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 17598 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد حالات الوفاة ارتفع 550 حالة وأصبح 110925 حالة.

وأعلنت المراكز أن هذه حصيلة مرض كوفيد-19 التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثامن من يونيو حزيران مقابل تقريرها السابق الذي نشر يوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.