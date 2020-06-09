ترامب عن إصابة متظاهر بافالو: "ربما كانت مُلفقة"

نيويورك - (د ب أ):

روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: لنظرية مؤامرة مفادها أن متظاهرا (75 عاما)، أصيب بجروح خطيرة بعد أن طرحه شرطيان أرضا، وهو ما يمكن أن يكون بتحريض من جماعة انتيفا المتطرفة .

وأظهر مقطع فيديو للحادث، الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة بافالو، في غرب ولاية نيويورك، ضابطين يدفعان الرجل، الذي سقط على الأرض والدماء تسيل من رأسه.

وقال ترامب على موقع تويتر "متظاهر مدينة بافالو الذي دفعته الشرطة يمكن أن يكون قد وقع بتحرض من انتيفا"، في إشارة إلى حركة واسعة من الجماعات المتشددة المناهضة للفاشية تنتمي إلى تيار أقصى اليسار.

وأضاف الرئيس الأمريكي "تم دفع مارتن جوجينو البالغ من العمر 75 عاما بعدما ظهر أنه يقوم بفحص اتصالات الشرطة من أجل التشويه على المعدات.. لقد سقط بقوة أكبر من الدفعة التي وجهت إليه.. ربما كانت هذه عملية ملفقة؟".