بواقع 11 ألف حالة .. انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في العالم

وكالات:

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية انخفاضًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم، من 119 ألفًا أمس الاثنين إلى 108 آلاف، الثلاثاء، لتبلغ الحصيلة 7 ملايين و121 ألفًا و126حالة.

وحسب عداد الجامعة، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس التاجي عالميًا إلى 406 آلاف و570، فيما تعافى 3 ملايين و292 ألفًا و675 شخصا من المرض منذ بدء الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع تسجيل أكثر من مليون و961 ألف حالة، تليها البرازيل (700 ألف) وروسيا (485 ألفًا).

وبين الدول العربية الأكثر تضررا؛ السعودية (105 آلاف إصابة) وقطر (70 ألفًا) والإمارات (39 ألفًا) ومصر (35 ألفًا) والكويت (32 ألفًا).