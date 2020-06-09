"صفر إصابات".. اليابان تعلن عدم تسجيل حالات كورونا جديدة

طوكيو- (د ب أ):

أعلن مسؤولو الصحة في اليابان، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفا و223 حالة، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه).

وهناك 712 حالة أخرى تم تسجيلها على متن سفينة "دايموند برينسيس"، التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو في فبراير الماضي.

وتوقف عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها في اليابان جراء الإصابة بكورونا عند 932 حالة، بينها 13 حالة بين ركاب السفينة السياحية.

وتتصدر طوكيو قائمة المناطق من حيث عدد الاصابات، بواقع 5396 مصابا، تليها أوساكا بواقع 1785 حالة ثم كاناجاوا، 1395 مصابا.