المفوضية الأوروبية: ثلاث دول مستعدة لإيواء جزء من المهاجرين الموجودين في مالطا

بروكسل- (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية أن ثلاث دول تابعة للاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لإيواء جزء من المهاجرين الموجودين في مالطا.

وأعرب متحدث باسم المفوضية اليوم الاثنين عن الشعور بالارتياح في بروكسل حيال تمكن هؤلاء المهاجرين من النزول من على متن السفن إلى اليابسة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح المتحدث أن الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين، هي البرتغال وفرنسا ولوكسمبورج، لكنه لم يوضح عدد المهاجرين الذي ستستقبله كل دولة.

كانت السلطات في مالطا أنزلت المهاجرين البالغ عددهم أكثر من 400 شخص من على متن السفن إلى أراضيها، وذلك بعد أن ظل الكثير منهم قابعا في حجر على متن السفن لعدة أسابيع قبالة ساحل مالطا، وبعضهم عالق على متن السفن منذ نهاية أبريل الماضي.

وذكر روبرت ابيلا، رئيس حكومة مالطا، إن مهاجرين على متن إحدى السفن استلوا سكاكين وهددوا بخطف طاقم السفينة.

وشكت الحكومة المالطية مطلع الأسبوع عدم تضامن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي معها.

وصرح المتحدث باسم المفوضية بأن هناك حاجة إلى حل أكثر استدامة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا سيكون جزءا من مقترحات لسياسة جديدة للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي ستعلن عنها المفوضية في الشهر الجاري.

كانت مالطا أعلنت في أزمة كورونا، على غرار إيطاليا، أنها لن يمكنها تقديم موانئ آمنة للمهاجرين.