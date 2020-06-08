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بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا

10:28 ص الإثنين 08 يونيو 2020
بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا

أرشيفية

لندن- (بي بي سي):
بدأ في بريطانيا اليوم العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج البلاد لحجر صحي لمدة 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وسيكون على كل من يصل إلى بريطانيا، سواء بالطائرات أو القطارات أو السفن، أن يقدم للسلطات العنوان الذي سيمكث فيه طيلة مدة الحجر الصحي
وسيواجه المخالفون عقوبات قد تصل إلى دفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني، على أن يستثنى من القوانين العاملون في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.
وتقول وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن القوانين الجديدة تهدف إلى منع موجة جديدة من تفشي الوباء، إلا أن بعض القطاعات التجارية والاقتصادية حذرت من تضررها الشديد بسبب القوانين.
وسجلت بريطانيا نحو 285 ألف إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات 40 ألفا.

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