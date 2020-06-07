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قائد عسكرى إسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

11:43 م الأحد 07 يونيو 2020
قائد عسكرى إسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان

طائرة حربية اسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

اعترفت إسرائيل، اليوم الأحد، بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان، وذلك عقب تردد تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها في الأشهر القلائل الماضية.

وقال قائد القوات الجوية، عميرام نوركين، إن بلاده عززت من مثل تلك الضربات خلال الجائحة.

وأوضح نوركين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قادة صناعة الطيران الإسرائيلية وبثته قناة إسرائيل الثانية عشرة : "عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت فيروس كورونا، مقارنة بما قبل الكورونا".

وأضاف أن إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في وقت سابق اليوم الأحد أن "طائرة مجهولة" قصفت منشآت تابعة لميليشيات إيرانية في شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 مقاتلا على الاقل من الموالين .

يشار إلى أن إيران تعد حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع انتفاضة مؤيدة للديمقراطية ضد نظامه في عام 2011.

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