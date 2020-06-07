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عون يندد بالتعرض للرموز الدينية إثر اشتباكات وترديد هتافات "مسيئة"

03:04 م الأحد 07 يونيو 2020
عون يندد بالتعرض للرموز الدينية إثر اشتباكات وترديد هتافات "مسيئة"

عون يندد بالتعرض للرموز الدينية إثر اشتباكات وتردي

بيروت- (بي بي سي):

ندد الرئيس اللبناني ميشال عون بالتعرض للرموز الدينية في البلاد، وذلك غداة تظاهرات في بيروت شهدت مناوشات بين مؤيدين للحكومة ومعارضين وترديد "هتافات مسيئة دينيا".

وبحسب التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية فإن بعض المتظاهرين المعارضين للحكومة رددوا شعارات تطالب بنزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي أثار غضب مجموعة من الشباب من سكان أحد الأحياء الموالية للحزب، والذين رددوا بدورهم هتافات تضمنت سب السيدة عائشة زوجة النبي محمد.

ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن الرئيس عون قوله إن ما حدث ليلة أمس لابد أن يكون "جرس إنذار للجميع لكي يعوا أنه ليس بالتعرض لمقدسات بعضنا البعض نحقق أي مطلب مهما كان محقا، وليس بالشتائم نحقق عيشا كريما".

هذا وأصدرت دار الفتوى بيانًا حذرت فيه "من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية". ومن جهته، اعتبر حزب الله في بيان أن "ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر".

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ميشال عون بيروت لبنان

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