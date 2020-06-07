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المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا..وارتفاع الحالات إلى 8177

01:06 م الأحد 07 يونيو 2020
المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا..وارتفاع الحالات إلى 8177

السلطات الصحية في المغرب

الرباط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8177 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.

كما لفتت إلى شفاء 13 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7328، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 288,678 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب فيروس كورونا

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