المغرب يسجل 26 إصابة جديدة بكورونا..وارتفاع الحالات إلى 8177
الرباط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8177 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات.
كما لفتت إلى شفاء 13 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7328، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 288,678 حالة .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6962467
عدد المصابين
-
3402697
عدد المتعافين
-
401542
عدد الوفيات
إعلان