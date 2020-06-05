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تراجع معدل البطالة في أمريكا الشهر الماضي إلى 3ر13%

05:23 م الجمعة 05 يونيو 2020
تراجع معدل البطالة في أمريكا الشهر الماضي إلى 3ر13%

مواطنين أمريكا تقدموا للحصول على إعانة بطالة

واشنطن (د ب أ)

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي تراجع إلى 3ر13 في المئة، وهو عكس توقعات وول ستريت بزيادة مستمرة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 1ر2 مليون ليصل إلى 21 مليون، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وكانت البيانات أفضل للبيض وذوي الأصول الإسبانية ولكن ظهر تحسن طفيف بين السكان السود.

وقفزت البورصة الأمريكية في الأنباء حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لأكثر من نقطتين بالمئة.

وترجع الكثير من مكاسب الوظائف إلى استدعاء الأشخاص للعمل ولكن ارتفع عدد الأشخاص الذين يبدو أنهم خسروا وظائفهم بشكل دائم .

وقال مكتب الإحصاءات إن التوظيف ارتفع "بشدة" في مجالات الضيافة والبناء والتعليم والخدمات الصحية وتجارة التجزئة. وتراجع التوظيف الحكومي.

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