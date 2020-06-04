بيل جيتس عن انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020: "توقعاتي لا تتحقق"

وكالات:

أكّد الملياردير الأمريكي بيل جيتس أن علاقة مؤسسته جيدة مع معظم الإدارات الأمريكية السابقة، مُعتبرًا أنه من الصعب التكهن بما سيحدث في الانتخابات القادمة المُزمعة في نوفمبر المُقبل.

وقال جيتس في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية"، بُثّت الخميس: "لست بارعًا في التكهن بما سيحدث فتوقعاتي في الانتخابات السابقة لم تتحقق، ولذلك لا اعتقد أنك يجب تصديق توقعي هذه المرة".

وتابع: "مؤسستنا تعمل مع كل الحكومات المُنتخبة ونبذل قصارى جهدنا لإبقاء علاقاتنا جيدة وقد ربطتنا علاقة جيدة مع معظم الإدارات الأمريكية السابقة، فأنا لست من المدافعين عن طرف سياسي ما، كما أنني لست من الممولين للحملات السياسية".

وأشار إلى أن "الناس أصبحوا واعين اليوم بأن توافر الخبرة أمر مهم وربما قد تتشكل ردودهم بناء على هذا الأساس"، وفق قوله.

وأضاف: "أنا شخص وسطي. وأتمني أن ما يحدث سيدفع المزيد من الناس في الولايات المتحدة للتوجه للاعتدال والوسطية".

وأكمل: "أمامنا نحو 250 يومًا للتعرف على ما سيحصل. الوباء كان مفاجأة والحادث الذي تسبب في الاحتجاجات فاجأنا أيضًا ولذلك يصعب التكهن بما سيقع ولا يمكننا أن نعرف ماذا سيحدث إلا موعد إعلان النتائج".

والانتخابات الرئاسية الأمريكية المُقررة في 3 نوفمبر المُقبل هي الانتخابات الـ59 التي تجرى كل 4 أعوام.