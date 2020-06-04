كوريا الشمالية تدين وصف وزير خارجية أمريكا للصين بأنها "تهديد للغرب"
واشنطن - (د ب أ):
أدانت كوريا الشمالية تعليق وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لإحدى الشبكات التلفزيونية، والذي وصف فيه الصين بأنها "تهديد للغرب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم الشؤون الدولية في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الحزب الرئيسي والحاكم في البلاد.
ورأت بيونجيانج تفسير هجمة بومبيو على القيادة الصينية، في إطار الفكر الاشتراكي، على أنها "حماقة"، وأن الولايات المتحدة ستهاجم أيديولوجية وقيم كوريا الشمالية أيضا، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية مساء الأربعاء.
وأضافت: "الحقيقة التي جرى ليُّ عنقها في الولايات المتحدة هي وجود محتجين أمام البيت الأبيض"، وأن الحكومة الأمريكية "تهدد بقمعهم".
وجاء تعليق وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا بعدما كان أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية لم تعد تنظر إلى هونج كونج على أنها منطقة تابعة للصين تتمتع بحكم شبه ذاتي.
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