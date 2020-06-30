الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا 7 منها في بكين

بكين - (د ب أ)

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن تسجيل 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن ثمانية من الحالات الجديدة انتقلت لها العدوي محليا، بينما توجد 11 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالات الثماني المنقولة محليا، تم الإبلاغ عن سبع حالات في بكين وواحدة في شنغهاي.

ولم يبلغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الاثنين، وفقا للجنة.

وحتى يوم الاثنين، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 83531 حالة، بما في ذلك 428 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، منهم سبعة أشخاص في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 78469 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض.​