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برلماني تونسي: الغنوشي أكثر شخص مكروه لدى الشعب

02:57 م الأربعاء 03 يونيو 2020
برلماني تونسي: الغنوشي أكثر شخص مكروه لدى الشعب

الغنوشي

وكالات:

قال النائب عن حزب صوت الفلاحين التونسي، فيصل التبيني، إن راشد الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية وكان أداؤه مخيباً للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط، وذلك بالتزامن مع انطلاق جلسة البرلمان من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة الغنوشي.

وتابع: "من تولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان"، حسبما نقلت العريبة الإخبارية.

كما أضاف: "من المؤسف أنه بعد 9 سنوات من الحراك التونسي وأكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، يساءل الغنوشي من أجل العمالة والدفاع عن أجندات دول أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين".

إلى ذلك ذكر أنه لا ينتظر شيئاً من جلسة مساءلة رئيس البرلمان، مستبعداً أن يكون للمساءلة أي تداعيات سياسية على الغنوشي، لافتاً إلى أنه يدعم سحب الثقة منه وعزله من البرلمان.

يشار إلى أن جلسة البرلمان كانت انطلقت في وقت سابق، الأربعاء. وأفادت العربية، بتخلل الجلسة خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفع الجلسة من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع.

راشد الغنوشي حزب صوت الفلاحين التونسي فيصل التبيني

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