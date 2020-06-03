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أفغانستان: مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قنبلة

01:15 م الأربعاء 03 يونيو 2020
أفغانستان: مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار قنبلة

انفجار

كابول- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "قندهار" الأفغاني مقتل تسعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين اليوم الأربعاء جراء انفجار قنبلة.

وقال المتحدث بشير أحمدي -حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية- إن القنبلة كانت مثبتة بجانب الطريق وانفجرت أثناء مرور حافلة ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الركاب، مضيفا أن هذا هو ثالث انفجار لقنبلة بجانب الطريق منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته جماعة "طالبان" خلال عيد الفطر.

ولم تعلن "طالبان" مسؤوليتها عن الهجمات إلا أنها كانت أعلنت تنفيذ هجوم واحد ضد القوات الأفغانية منذ عيد الفطر.

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