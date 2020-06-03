الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل حالة واحدة وافدة من الخارج

بكين – (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ وحالة جديدة مشتبه فيها وافدة من الخارج في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83021 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن شخصا واحدا خرج أمس من المستشفى بعد شفائه ليصل إجمالي المتعافين إلى 78314 شخصا، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع حالة واحدة إلى حالتين.

وأضافت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1762 حالة وافدة من الخارج بينها 1699 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما مايزال 4609 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت المراقبة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض، ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 357 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة مؤكدة من بينها أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 في تايوان، بما في ذلك سبع حالات وفاة، فيما خرج 1038 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و427 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.