ماكرون يطالب بالاتفاق على برنامج التعافي الاقتصادي في يوليو

برلين - (د ب أ)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي للاتحاد الأوروبي وبرنامج التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة كورونا، في يوليو المقبل.

وفي أعقاب محادثة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قصر الضيافة الحكومي في ميزيبرج شمالي برلين، قال ماكرون مساء اليوم الاثنين: "هذه هي أولويتنا القصوى"، وحذر من أن الانتظار لن يجعل الأمور أكثر سهولة.

كانت ميركل وماكرون قد اقترحا في مايو الماضي إنشاء صندوق مساعدات بقيمة 500 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من تداعيات أزمة كورونا، غير أن الاقتراح قوبل برفض معسكر في الاتحاد الاوروبي يسمى "الرباعي المقتصد" ويضم النمسا والدنمارك وهولندا والسويد، إذ ترفض هذه الدول تقديم مساعدات للدول المتضررة في صورة منح لا ترد.

وحسب تصريحات صادرة عن الإليزيه، فإن فرنسا، التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، تأمل في الحصول على ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو من هذا البرنامج.

وقال ماكرون إن الاتفاق الفرنسي الألماني يجب أن يؤدي إلى النجاح في زيادة وحدة واستقلالية أوروبا.

وفي أعقاب رفض المقترح الألماني الفرنسي، اقترحت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق تعاف برأسمال قدره 750 مليار يورو منها 500 مليار يورو يتم تمويلها من ميزانية الاتحاد و250 مليار يورو يتم اقتراضها، وتروج ميركل وماكرون لهذه الخطة بين دول التكتل