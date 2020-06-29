بدء أول مفاوضات فعلية منذ شهور بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست

لندن - (د ب أ)

بدأت جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يحاول الجانبان استئناف المفاوضات التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الطرفان قد اتفقا على وضع جدول المباحثات في اجتماع على مستوى عال في منتصف الشهر الجاري، مع تبقي ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق قبل توقف سريان لوائح الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

والتقى كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست مع نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه، وهو أول لقاء بين المسؤولين الاثنين وجها لوجه.

وكانت لقاءات الجانبين قد توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وعقب اللقاء الأول قال بارنييه إن الاتحاد الأوروبي سوف يتمسك بمبادئه.

وقال على موقع تويتر "هدفنا: علاقة مستقبلية شاملة مع بريطانيا.. الاتحاد الأوروبي يظل هادئا ومتحدا في مبادئه وقيمه".

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن مصادر حكومية لم يتم كشف النقاب عن أسمائها إن الجانب البريطاني لا يرغب في إضاعة الوقت في مباحثات لا تحقق تقدما.

وربما ينجم عن الإخفاق في التوصل إلى صيغة للعلاقات بين الجانبين في المستقبل في وضع اقتصادي صعب للجانبين.