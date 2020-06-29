"مسلمي القوقاز" ترحب بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة

باكو/الرياض - أ ش أ

رحبت إدارة مسلمي القوقاز (المركز الديني المنظم لبعثات الحج في أذربيجان)، اليوم الإثنين، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأوضح رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشا زاده - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذا القرار ضروري ويهدف لحماية ملايين الناس من الأمراض وإنقاذ أرواحهم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ العالم والبشر من الأوبئة.