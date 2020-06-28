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استطلاع للرأي يكشف فوز الرئيس دودا بالجولة الأولى بالانتخابات البولندية

10:19 م الأحد 28 يونيو 2020
استطلاع للرأي يكشف فوز الرئيس دودا بالجولة الأولى بالانتخابات البولندية

أندريه دودا

وارسو - ( د ب أ )

أشار استطلاع لآراء الناخبين عقب الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية البولندية، التى أجريت اليوم الأحد، وأجرته مؤسسة "إيبسوس" لقياسات الرأي العام، إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة 8ر41 فى المئة من الأصوات .

وفاز منافسه الرئيسي عمدة مدينة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بنسبة 4ر30 بالمئة من الأصوات.

وتعني النتيجة أن دودا، المدعوم من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم، وترزاسكوفسكي، عضو حزب المنصة المدنية المعارض، المنتمي للتيار اليبرالي الوسط، سيواجهان بعضهما البعض في جولة إعادة في 12 يوليو المقبل.

أندريه دودا وارسو بولندا

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