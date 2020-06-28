استطلاع للرأي يكشف فوز الرئيس دودا بالجولة الأولى بالانتخابات البولندية
وارسو - ( د ب أ )
أشار استطلاع لآراء الناخبين عقب الإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية البولندية، التى أجريت اليوم الأحد، وأجرته مؤسسة "إيبسوس" لقياسات الرأي العام، إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة 8ر41 فى المئة من الأصوات .
وفاز منافسه الرئيسي عمدة مدينة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بنسبة 4ر30 بالمئة من الأصوات.
وتعني النتيجة أن دودا، المدعوم من حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم، وترزاسكوفسكي، عضو حزب المنصة المدنية المعارض، المنتمي للتيار اليبرالي الوسط، سيواجهان بعضهما البعض في جولة إعادة في 12 يوليو المقبل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
65188
عدد المصابين
-
17539
عدد المتعافين
-
2789
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10188890
عدد المصابين
-
5514344
عدد المتعافين
-
502990
عدد الوفيات
إعلان