الديمقراطيون ينتقدون ترامب والبيت الأبيض بعد زيادة إصابات كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أنحاء الولايات المتحدة، اليوم الأحد، في الوقت الذي قلل فيه البيت الأبيض من خطورة تزايد انتشار الفيروس وسعى إلى تحويل المسؤولية إلى السلطات المحلية.

وأرجع نائب الرئيس مايك بنس، تزايد حالات الإصابة إلى توسيع نطاق إجراء الاختبارات وانتقد استمرار تركيز وسائل الإعلام على تزايد الحالات.

وقال بنس في مقابلة بثتها شبكة إذاعة وتلفزيون "سي بي اس" اليوم الأحد "ما لا تركز عليه وسائل الإعلام على الإطلاق هو أنه بسبب التضحيات التي قدمها الشعب الأمريكي.. لإبطاء الانتشار وإجراءات المنطق السليم التي يواصل القيام بها، أصبحنا نرى بشكل مستمر انخفاض الوفيات".

وأشار إلى أن العديد من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في بؤر تفشي الفيروس في فلوريدا وتكساس كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاما، وزعم أن هذا يمثل خطر وفيات أقل.

وعند سؤاله بشأن استجابة وطنية، قال بنس إن السلطات المحلية في وضع أفضل للتعامل مع الموقف.

في غضون ذلك، اتهم الديمقراطيون الإدارة الجمهورية بتجاهل أزمة تلوح في الأفق، حيث حذر خبراء الصحة من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة قريبا، مع تسجيل عشرات الآلاف من الحالات الجديدة كل يوم.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الديمقراطية لشبكة إذاعة وتلفزيون هيئة الإذاعة الأمريكية "ايه بي سي" "لقد حان الوقت لهذه الإدارة لأن تأخذ هذا الوضع على محمل الجد".

وأضافت "لدينا أسوأ سجل من أي دولة في العالم والرئيس يقول إننا نحرز تقدما."