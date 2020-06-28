مدريد: لا وفيات جديدة بكورونا لأول مرة منذ تفشي كورونا

مدريد- (د ب ا):

قالت سلطات مدريد، الأحد، إنها لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بداية تفشي الفيروس.

وذكرت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز ايوسو في تغريدة عبر تويتر أخبار عظيمة، أمس كان أول يوم لا تسجل فيه مدريد حالات وفاة جديدة" مضيفة أن التعاون سوف يضمن" عدم تكرار هذا الكابوس".

وكانت مدريد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في إسبانيا، حيث سجلت 72 ألف حالة إصابة و 8400 حالة وفاة.

وأظهرت أحدث إحصاءات أن إسبانيا سجلت إجمالي 248 ألف حالة إصابة بالفيروس و28,300 حالة وفاة.