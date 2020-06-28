بوتين: ساعدنا أوروبا خلال الوباء لأن وضعها كان صعبا
موسكو - أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قدمت المساعدة إلى الدول الأوروبية خلال وباء"كورونا ليس لأسباب سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك.
وقال بوتين، خلال مقابلة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، بُثت اليوم الأحد: "نحن قدمنا المساعدة لبعض الدول الأوروبية عندما لم يقدمها أحد، حتى أقرب الحلفاء، صدقوني، لم نفعل ذلك بسبب اعتبارات سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك".
وأضاف الرئيس الروسي أن محاولات المساومة على الإجراءات والدوافع النبيلة لروسيا ستنتهي إلى فشل الراغبين فيها.
وتابع بوتين : "من المهم للغاية لجميع الدول أن تتكاتف في مكافحة التهديدات المشتركة، والأشياء السطحية المرتبطة بضمان الهيمنة على الساحة الدولية تؤدي إلى طريق مسدود وتجعل من المستحيل للمجتمع الدولي بأسره العمل بفعالية".
وكانت روسيا أرسلت إلى إيطاليا 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع ومعدات وأجهزة لمكافحة فيروس "كورنا" .
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