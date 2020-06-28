باكستان تستدعي دبلوماسيًا هنديًا احتجاجًا على "إطلاق النار استفزازي"
إسلام أباد - أ ش أ
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأحد، دبلوماسيا هنديا "رفيع المستوى" في السفارة الهندية بـ"إسلام آباد" لتقديم احتجاج على ما وصفته ب"إطلاق نار استفزازي" من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.
وأفادت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - بأن إطلاق النار تسبب في إصابة امرأة باكستانية بجروح بالغة ، معربة عن إدانتها أ للحادث.
وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف "الاستفزازي" على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.
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