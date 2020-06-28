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توجيه الاتهام لـ4 رجال لمحاولتهم إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض

11:48 ص الأحد 28 يونيو 2020
توجيه الاتهام لـ4 رجال لمحاولتهم إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض

عناصر أمن أميركيون يحرسون تمثال اندرو جاسكون بعدما

واشنطن- (أ ف ب):

يواجه أربعة رجال ملاحقات جزائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات السبت.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقدم نفسه ضامنًا لـ "القانون والنظام" قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في تغريدة على تويتر الدعوات التي أطلقتها الشرطة للتعرف على نحو خمسة عشر متظاهرا آخرين شاركوا بهذا العمل.

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر من مساء الاثنين إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي كان يدعم العبودية. ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا اسقاطه.

وتم تحديد هوية أربعة رجال، استنادا لمقاطع فيديو للمشهد، كانوا يربطون او يشدون الحبال او يمرروا مطرقة إلى متظاهر آخر.

واتهم هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين و47 عاما الجمعة بـ"تدمير ممتلكات فدرالية"، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى عشرة أعوام.

وذكر مكتب المدعي العام الفدرالي في واشنطن في بيان إنه تم توقيف أحدهم الجمعة وعرضه على قاض السبت، فيما لم يتم توقيف الثلاثة الآخرين بعد.

وقال المدعي مايكل شيروين "يجب أن تكون هذه التهم بمثابة تحذير إلى جميع من يدنسون تماثيل العاصمة ومعالمها، لن يتم التسامح مع سلوككم العنيف والإجرامي".

وعمد الأمريكيون إلى إعادة قراءة نقدية لتاريخهم منذ وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض في 25 مايو.

وعلى هامش التظاهرات، تم استهداف العديد من التماثيل وخصوصا تلك التي تعود إلى ضباط للكونفدرالية أو أنصار العبودية.

وندد ترامب الذي يترشح لولاية ثانية، بعمل "المخربين أو الفوضويين ومثيري الشغب" ووقع مرسوما رئاسيا الجمعة "لحماية" المعالم.

وأكد البيت الأبيض أن الملياردير الجمهوري "لن يسمح أبدا للعنف بالسيطرة على شوارعنا، وإعادة كتابة تاريخنا وتقويض طريقة الحياة الأمريكية".

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البيت الأبيض أندرو جاكسون العنصرية الولايات المتحدة دونالد ترامب

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