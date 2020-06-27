الصحة الكردستانية: شفاء 1600 حالة إصابة من كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، عن أحدث حصيلة للاصابات بفيروس كورونا في الإقليم.

وذكرت الصحة الكردستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصل إلى 5185 حالة إصابة، 1141 في أربيل و3758 في السليمانية، و165 في دهوك و121 في حلبجة.

وأضاف البيان، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 1600 حالة، 667 في أربيل و759 في السليمانية و133 في دهوك و41 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 162 حالة، 22 منها في أربيل و138 في السليمانية وحالتا وفاة في حلبجة.

وتابع البيان، أن باقي الحالات التى يبلغ عددها 3423 حالة تقع تحت الرعاية الطبية المستمرة، 452 في أربيل و2861 في السليمانية و32 في دهوك و78 في حلبجة.