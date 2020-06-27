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على أرض الواقع.. إثيوبيا تعلن بدء تطهير الغابات استعدادًا لملء سد النهضة

02:41 م السبت 27 يونيو 2020
على أرض الواقع.. إثيوبيا تعلن بدء تطهير الغابات استعدادًا لملء سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) بأن أديس أبابا بدأت في تطهير الغابات استعدادًا لملء سد النهضة، المُتوقع أن يبدأ في غضون الأسبوعين المُقبلين.

وقال بشير عبدالرحيم، المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول جوموز، إن عمليات التطهير بدأت أمس الجمعة على مساحة ألف هكتار، وفق إينا).

وأشار إلى أن شركات إثيوبية تضم ألفي عضو بدأت أنشطة التطهير من أجل البدء في ملء السد الشهر المُقبل.

ويُتوقع، بحسب (إينا)، الانتهاء من عمليات تطهير الغابات- التي خصّصت لها الحكومة الإثيوبية أكثر من 33 مليون "بِر" إثيوبي- في أقل من شهر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ ملء خزان السد في غضون أسبوعين، وهي المدة التي حددتها، بالاتفاق مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق، وذلك في أعقاب قمة مُصغرة عُقدت مساء أمس الجمعة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اتُفق في ختام القمة على "تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد".

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