كوريا الجنوبية تسجل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، في كوريا الجنوبية 50 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم السبت.

وأظهرت بيانات جمعتها المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الـ24 ساعة الماضية أن 51 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن بين تلك الإصابات، أصيب 31 شخصا بالفيروس من خلال العدوى على المستوى المحلي، بينما تم تسجيل 20 إصابة وافدة، وفقا لوكالة "يونهاب".

وسجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة يوم الأربعاء الماضي و28 في اليوم التالي و39 إصابة يوم الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في البلاد إلى 12653 حتى اليوم، بعد نحو خمسة أشهر من تأكيد أول إصابة جديدة بالفيروس. ولم يسجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وقوع وفيات إضافية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 282 وفاة.​