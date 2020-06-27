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الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار انتشاره في بكين

06:22 ص السبت 27 يونيو 2020
الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار انتشاره في بكين

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
أعلنت الصين تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، وسط انتشار مستمر للفيروس في بكين.

وتم تسجيل جميع الحالات الجديدة الـ17 التي تمت الإصابة بها محليا في العاصمة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الوطنية.

كما تم تسجيل أربع حالات وافدة في جوانجدونج وقانسو وشنغهاي.

وتم تأكيد إصابة 299 شخصا بكوفيد-19 في بكين منذ أن تم تتبع سلسلة من الإصابات المحلية في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فينجتاي جنوب غرب بكين يوم 11يونيو الجاري.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة إجراءات صارمة لاحتواء تفشي المرض، حيث أجرت اختبارات جماعية وأغلقت المدارس والأحياء السكنية، وحظرت جميع رحلات السفر غير الضرورية.

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