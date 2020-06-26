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مقتل المشتبه به في حادث جلاسجو وإصابة شرطي

06:42 م الجمعة 26 يونيو 2020
مقتل المشتبه به في حادث جلاسجو وإصابة شرطي

اطلاق النار - أرشيفية

لندن - (د ب أ):
ذكرت الشرطة أن رجال الشرطة المسلحين أطلقوا النار على مشتبه به فلقي حتفه، وذلك خلال التعامل مع "حادث" وقع في جلاسجو، أكبر مدينة اسكتلندية.
ولم تشر شرطة اسكتلندا إلى أي إصابات أخرى، ولكن هيئة الإذاعة البريطانية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم طعنا على درج أحد الفنادق، وأن المشتبه به قتل بالرصاص.
وقال ستيف جونسون مساعد رئيس شرطة اسكتلندا إن رجال الشرطة ردوا "لاحتواء الحادث وأنه لا توجد خطورة على سكان المنطقة".
وقال جونسون في بيان: "رد رجال الشرطة المسلحون على الحادث واستطيع أن أؤكد أن أحد رجال الشرطة المسلحين أطلق النار على المشتبه به (رجل)".
واستطرد: "يمكنني أن أؤكد أيضا أن رجل شرطة أصيب، بينما كان يتعامل مع الحادث وأنه يتلقى العلاج في المستشفى".

وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في تغريدة عن شعوره بـ"الحزن جراء الحادث المروع في جلاسجو"، بينما قالت نيكولا ستورجن، رئيس حكومة اسكتلندا، إن التقارير الخاصة بالحادث "بشعة حقا".

جريمة قتل اسكتلندا مدينة جلاسجو بوريس جونسون

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