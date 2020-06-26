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الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

11:14 ص الجمعة 26 يونيو 2020
الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة سجّلت أمس الخميس 39 ألفاً و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة أعلنت وفاة ألفين و425 حالة جديدة أمس ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

ويُعد العدد الجديد من الإصابات الأكبر في يوم واحد تسجله الولايات المتحدة حتى الآن.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في الولايات الأمريكية إلى مليونين و422 ألفاً و299 شخص، وحالات الوفاة إلى 124 ألفاً و410.

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فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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