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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية للصلب

09:44 م الخميس 25 يونيو 2020
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية للصلب

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أدرجت أمريكا 4 شركات إيرانية للصلب والألومنيوم والحديد في القائمة السوداء وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب بالبلاد قالت إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة المعادن لطهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الخميس، إن وكلاء المبيعات "جمعوا عشرات الملايين من الدولارات سنويا حصيلة بيع منتجات شركة حديد (مباركة) الإيرانية في الخارج، مما يسهم بنصيب وافر في المليارات التي تدرها عموما قطاعات الصلب والألومنيوم والنحاس والحديد في إيران.

وأشارت إلى أن شركة "مباركة" هي أكبر منتج للصلب المسطح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسهم بنحو واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.

كما ضمت عقوبات الخميس ثلاثة من كبار منتجي الألومنيوم والصلب والحديد في إيران لإسهامها بمليارات الدولارات في مبيعات و صادرات المعادن الايرانية.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم.

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