ناسا تؤجل إطلاق مركبة فضائية إلى المريخ حتى 22 يوليو

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل إطلاق المركبة الفضائية بيرسيفيرانس إلى المريخ حتى 22 يوليو جراء مشكلة في جهاز الدعم الأرضي.

وقالت ناسا أمس الأربعاء إنه جرى اكتشاف المشكلة خلال وضع المركبة الفضائية في الدرع الواقي الذي يثبت فوق صاروخ "أتلاس 5".

وقالت الوكالة في تغريدة: "جاهزة للانطلاق تقريبا".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "مازال هناك حاجة لمزيد من الوقت لحل مشكلة تتعلق بالتلوث".

وكان من المقرر إطلاق المركبة التي تبلغ زنتها ألف كيلوجرام من كيب كانافيرال بفلوريدا في 17 يوليو.

والمركبة وهي في حجم عربة صغيرة، مصممة للبحث عن علامات على وجود ميكروبات كان تعيش سابقا في المريخ ولدراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب ، وجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة.