بيلاروس تسجيل 437 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم والإجمالي 60382 حالة

مينسك- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا تسجيل 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفا و382 حالة، وتسجيل خمس وفيات ليصل المجموع الكلي إلى 367 وفاة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان للوزارة اليوم الخميس أنه "تم تسجيل 60382 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، والعدد الإجمالي لفحوصات الكشف عن الفيروس بلغت 919139 فحصا وخلال كامل فترة انتشار العدوى في البلاد، توفي 367 مريضاً يعانون أيضاً من عدد من الأمراض المزمنة إلى جانب إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا المستجد".

وفي السابق، بلغ الحد الأقصى للزيادة في البلاد يوميًا 973 مصابًا، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك اتجاه لانخفاض هذا المؤشر إلى أقل من 500، ووفقا للبيانات الرسمية، لغاية يوم أمس الأربعاء بلغ عدد حالات الإصابة في بيلاروس 59945 حالة 361 حالة وفاة.

وفي 14 يونيو، أعلنت وزارة الصحة في بيلاروس، أنها ترى اتجاها إيجابيا في الحد من حالات الإصابة بكوفيد-19. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد باتير بيرديكليشيف بأن بيلاروس لا تزال في مرحلة انتقال عدوى كوفيد-19 ، ما يجعل الوضع خطيراً إلى حد ما".