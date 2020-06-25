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السودان يطلع البعثات الدبلوماسية على تطورات سد النهضة

11:04 ص الخميس 25 يونيو 2020
السودان يطلع البعثات الدبلوماسية على تطورات سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

أطلع وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم على تطورات ملف سد النهضة، وقدّم لهم عرضًا شافيًا عن أهمية نهر النيل للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، والفوائد المرجوة من قيام السد على النيل الأزرق فى مجالات الكهرباء والزراعة والري والملاحة.

ووفق وزارة الخارجية السودانية، قدّم عباس قدم شرحًا مستفيضًا حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، مبينا أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية.

وأشار إلى وجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها، مضيفا أن ما تبقى من قضايا عالقة، بخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادة الدول الثلاث.

وأعرب عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى القريب العاجل، كما استعرض جهود السودان فى حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كما ذكرت صحيفة "المشهد السوداني".

في غضون ذلك، التقى وزير الموارد المائية والري السوداني مع عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي.

وصرح عباس بأن اللقاء تناول تطورات ملف سد النهضة ومسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وآخر المستجدات في هذا الملف.

السودان سد النهضة اثيوبيا مياه النيل مصر

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