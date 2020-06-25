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ماكرون يخطط لعقد اجتماع عبر الفيديو مع بوتين بشأن الأزمات الدولية

03:28 ص الخميس 25 يونيو 2020
ماكرون يخطط لعقد اجتماع عبر الفيديو مع بوتين بشأن الأزمات الدولية

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):
أعلنت مصادر في قصر الإليزيه ليل الأربعاء/الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخطط للتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين غدا الجمعة حول الأزمات الدولية.

وقالت المصادر إن الزعيمين يخططان لإجراء "تبادل لوجهات النظر عن عمق"، مع إدراج التعاون في المجالين الصحي والبيئي على جدول الأعمال".

ومن المرجح أن تكون الأزمات في ليبيا وسورية وإيران وأوكرانيا على جدول الأعمال.

وهناك تصور حول إمكانية أن يخطط ماكرون لزيارة إلى روسيا، لكن الإليزيه لم يؤكد ذلك.

ويدعو ماكرون لإجراء حوار مع موسكو على الساحة الدولية، لكنه لم يتحدث حول دعم إعادة روسيا إلى مجموعة السبع حتى الآن.

إيمانويل ماكرون بوتين الأزمات الدولية قصر الإليزيه

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