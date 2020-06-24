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بومبيو يؤكد لحمدوك دعم واشنطن الحكومة السوداني

10:22 م الأربعاء 24 يونيو 2020
بومبيو يؤكد لحمدوك دعم واشنطن الحكومة السوداني

مايك بومبيو

الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، دعم بلاده لمؤتمر "شركاء السودان"، الذي يقام غدا الخميس، وذلك في إطار الالتزام بدعم الفترة الانتقالية والحكومة في السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحث خلاله الطرفان الشراكة بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة.

وتناول الطرفان بالنقاش الإجراءات المتعلقة بملف العقوبات الأمريكية وحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتطورات المتوقع حدوثها في هذا الجانب.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء السوداني، الوزير الأمريكي على اتصاله وعلى دعم الحكومة الأمريكية للسودان من أجل التحول الديمقراطي.

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مايك بومبيو عبد الله حمدوك السودان وزير الخارجية الأمريكي

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