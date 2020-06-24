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الصحة العالمية: الأوكسجين الطبي ينفد مع ارتفاع إصابات كورونا في العالم

08:11 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الصحة العالمية: الأوكسجين الطبي ينفد مع ارتفاع إصابات كورونا في العالم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب ا)

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الأوكسجين الطبي للمرضى الذين يعانون من أعراض مرض "كوفيد 19" الشديدة آخذ في النفاد، وذلك في الوقت الذي يسجل في العالم حاليا أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف، أنه من المتوقع أن يصل عدد مرضي فيروس كورونا في العالم إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يحتاج العالم حاليا إلى حوالي 620 الف متر مكعب من الأوكسجين يوميا.

وتابع تيدروس: "الطلب يفوق العرض في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن عددا قليلا من الشركات يهيمن على 80 في المئة من سوق الأوكسجين.

وتوفر منظمة الصحة العالمية مكثفات الأوكسجين للبلدان الأكثر احتياجا إليها.

ويحرم "كوفيد-19" الجسم من الأوكسجين مما قد يؤدي إلى فشل الاعضاء في أداء وظائفها، ومن ثم الوفاة.

منظمة الصحة العالمية جنيف تيدروس أدهانوم جيبريسوس فيروس كورونا

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