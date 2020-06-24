مسؤول سويدي يأسف لوفيات كورونا "المرعبة" بين كبار السن: كان يجب تجنبها

ستوكهولم- (د ب أ):

صرح مسؤول بارز يعمل في مجال الصحة بالسويد، الأربعاء، بأن الفشل في حماية المسنين في دور الرعاية السويدية من التقاط فيروس كورونا (كوفيد-19) أمر يدعو إلى الرثاء .

وقال أندرس تيجنيل وهو خبير في علم الأوبئة لدى وكالة الصحة العامة: "من المحتمل أننا نعتقد أن مجتمعنا القائم على الفصل بين الفئات العمرية سوف يسمح لنا بتجنب وضع مثل الذي في إيطاليا ، حيث غالبا ما تعيش أجيال مختلفة معا، ولكن تبين أن هذا خطأ".

وأضاف لبرنامج "سمر" السنوي الإذاعي الشهير: "معدلات الوفاة التي رأيناها في السويد مروعة وكان يجب تجنبها".

يشار إلى أن تيجنيل (64 عاما) أحد المتحدثين الرئيسيين باسم إستراتيجية مواجهة الفيروس السويدية التي وصفها بـ"الكلاسيكية".

قال إنه رغم الضغوط تمكن جهاز الصحة السويدي من التكيف مع الجائحة.

وسجلت وكالة الصحة العامة، الأربعاء، 5209 وفيات، ونحو 62300 إصابة مرتبطة بفيروس كورونا.