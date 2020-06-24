وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد

بغداد- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى بغداد، الأربعاء، في زيارة رسمية للعراق.

وذكر تلفزيون العراقي الرسمي أن الصفدي سيلتقى خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونظيره العراقي فؤاد حسين ، لبحث المواضيع المشتركة بين البلدين.