كورونا في سويسرا: الإصابات 31 ألفا و332 والوفيات 1956
زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في سويسرا إلى 31,332 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1956 حالة. وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا
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