أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

كوريا الشمالية تعلق "خطط العمل العسكري" ضد الجنوب

09:14 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
كوريا الشمالية تعلق "خطط العمل العسكري" ضد الجنوب

جيش كوريا الشمالية - ارشيفية

سول- (د ب أ):

علقت كوريا الشمالية خططا لعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.

كانت كوريا الشمالية هددت، وسط تصاعد التوترات بين بيونج يانج وسول في الأسابيع الماضية، باستئناف التدريبات العسكرية على الحدود بين الكوريتين وإرسال جنود إلى المناطق التي كانت في السابق مواقع مشتركة للصناعة والسياحة.

لكن بيونجيانج "قيّمت الوضع السائد" وعلقت "خطط العمل العسكري" خلال اجتماع عسكري عبر الفيديو يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ما وصفته وكالة الأنباء المركزية بـ "اجتماع تمهيدي" الثلاثاء مع إدراج بنود "السياسة العسكرية الرئيسية" على جدول الأعمال.

ولم يتضح سبب اتخاذ ذلك القرار.

ورد مسؤول من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بحذر، وأشار تحديدا إلى حقيقة أن قرار بيونجيانج اتُخذ خلال اجتماع تمهيدي، حسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقال المسؤول إنه "يراقب عن كثب التحركات العسكرية الكورية الشمالية، مع الاحتفاظ بوضع الاستعداد الحازم".

وتصاعدت حدة التوترات وسط خلاف بشأن حملة منشورات قام بها نشطاء كوريون جنوبيون من خلال رسائل تحث الكوريين الشماليين على الإطاحة بالقيادة الشيوعية.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونج يانج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان