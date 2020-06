في محيط البيت الأبيض.. تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال رئيس أمريكي سابق

وكالات

طلب فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، من أعضاء السلك الصحفي مغادرته، على الفور، وهو قرار غير معتاد إلى حد كبير دون تفسير.

وجاء القرار تزامنا مع مظاهرة في ميدان حديقة لافاييت، في محيط البيت الأبيض، حيث كان متظاهرون يحاولون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة- وفق "سي إن إن بالعربية".

وفي نهاية المطاف، دفعت الشرطة هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل.

وأندرو جاكسون هو الرئيس السابع للولايات المتحدة، في الفترة ما بين 1829 إلى 1837. وهو مؤسس الحزب الديمقراطي بشكله الحالي. عُرف عن جاكسون صرامته. وكان الحاكم العسكري لفلوريدا في 1821، كما قاد القوات الأمريكية في معركة نيو أورليانز في 1815.

HAPPENING NOW: Protesters attempting to tear down Andrew Jackson Statue in the center of Lafayette Park. pic.twitter.com/Tq9SSYtwV1 — Sean Langille (@SeanLangille) June 23, 2020

Protesters are trying to pull down the statue outside the White House in Lafayette Park. Police quickly stopped it from happening. pic.twitter.com/xauXwoJ1f4 — Caleb Hull (@CalebJHull) June 23, 2020