أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

في محيط البيت الأبيض.. تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال رئيس أمريكي سابق

04:57 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
في محيط البيت الأبيض.. تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال رئيس أمريكي سابق

متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال رئيس أمريكي سابق

وكالات

طلب فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض، مساء الاثنين، من أعضاء السلك الصحفي مغادرته، على الفور، وهو قرار غير معتاد إلى حد كبير دون تفسير.

وجاء القرار تزامنا مع مظاهرة في ميدان حديقة لافاييت، في محيط البيت الأبيض، حيث كان متظاهرون يحاولون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة- وفق "سي إن إن بالعربية".

وفي نهاية المطاف، دفعت الشرطة هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل.

وأندرو جاكسون هو الرئيس السابع للولايات المتحدة، في الفترة ما بين 1829 إلى 1837. وهو مؤسس الحزب الديمقراطي بشكله الحالي. عُرف عن جاكسون صرامته. وكان الحاكم العسكري لفلوريدا في 1821، كما قاد القوات الأمريكية في معركة نيو أورليانز في 1815.

البيت الأبيض أندرو جاكسون حديقة لافاييت أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية