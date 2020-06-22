الأمم المتحدة تتبنى قرارا للتحقيق في تجاوزات ارتكبت في ليبيا
وكالات
تبنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، قرارا بالتحقيق في تجاوزات ارتكبت في ليبيا منذ عام ٢٠١٦، حسبما ذكرت العربية.
وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.
وندد القرار بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا، وأعرب عن "قلقه" للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية.
وطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، تشكيل فريقا وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا.
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