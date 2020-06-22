الصحف اللبنانية: مصر تحظى بغطاء عربي ودولي بشأن الملف الليبي

بيروت - أ ش أ

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين بشأن الوضع الذي تشهده ليبيا، وتشديده على أن مصر لن تسمح بتهديد حدودها الغربية وفرض حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الساحة الليبية، مشيرة إلى أن مصر تحظى بغطاء شرعي ومساندة سياسية ودبلوماسية عربية ودولية ملحوظة فيما يتعلق بالملف الليبي.

واهتمت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق والأخبار) بتصريحات الرئيس السيسي إزاء الوضع في ليبيا، وأفردت لها مساحات واسعة في أعدادها الصادرة اليوم، إلى جانب مواقف التضامن التي أعلنتها الدول العربية والأجنبية دعما لمصر في حقها بالدفاع الشرعي عن نفسها في مواجهات الميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والمدعومة من تركيا.

وأشارت عدد من الصحف اللبنانية إلى أن مصر قادرة على تغيير موازين القوى في الساحة الليبية في ضوء ما تمتلكه من قدرات عسكرية كبيرة، وإنما تتأنى في ضوء حساسية الموقف والذي يتطلب غطاء سياسيا عربيا ودوليا واسعا في ظل أن خزينة قطر بتصرف تركيا.