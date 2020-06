الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحًا في إطلاق نار بمينيابوليس

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها الرسمي عبر تويتر أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds