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الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحًا في إطلاق نار بمينيابوليس

11:13 ص الأحد 21 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحًا في إطلاق نار بمينيابوليس

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها الرسمي عبر تويتر أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة وسط المدينة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار بمينيابوليس إطلاق نار مدينة مينيابوليس

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