أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

صحيفة بريطانية: مقتل وإصابة ٥ أشخاص في حادث طعن خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية في ريدينج

11:56 م السبت 20 يونيو 2020
صحيفة بريطانية: مقتل وإصابة ٥ أشخاص في حادث طعن خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية في ريدينج

احتجاجات

وكالات

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، نقلا عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا ونقل اثنان في حالة حرجة إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية، اليوم السبت خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية ضد السود.

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق حاليا في بلاغات عن عدة عمليات طعن وقعت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، في متنزه في بلدة ريدينج بجنوب شرقي إنجلترا بالقرب من لندن.

ذكرت تقارير صحفية، وقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية، خلال تظاهرات تناهض العنصرية ضد السود.

وقالت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث طعن في مدينة ريدنج.

وتداول أشخاص مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر تعامل رجال الشرطة في بريطانيا مع حادث الطعن، وإسعاف المصابين.

ووفقا للفيديو، أصيب عدد من الأشخاص في عمليات الطعن التي وقعت اليوم.

‏ولم تكشف الشرطة البريطانية بعد عن دوافع عمليات الطعن.

العنصرية احتجاجات ضد العنصرية جورج فلويد حادث طعن

الخبر التالى:

وزير العدل الأمريكي: ترامب أقال المدعي العام في مانهاتن بناء على طلبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من واشنطن على تصريح السيسي بشأن ليبيا