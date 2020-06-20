صحيفة بريطانية: مقتل وإصابة ٥ أشخاص في حادث طعن خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية في ريدينج

وكالات

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، نقلا عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا ونقل اثنان في حالة حرجة إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية، اليوم السبت خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية ضد السود.

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق حاليا في بلاغات عن عدة عمليات طعن وقعت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، في متنزه في بلدة ريدينج بجنوب شرقي إنجلترا بالقرب من لندن.

ذكرت تقارير صحفية، وقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية، خلال تظاهرات تناهض العنصرية ضد السود.

وقالت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث طعن في مدينة ريدنج.

وتداول أشخاص مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر تعامل رجال الشرطة في بريطانيا مع حادث الطعن، وإسعاف المصابين.

ووفقا للفيديو، أصيب عدد من الأشخاص في عمليات الطعن التي وقعت اليوم.

‏ولم تكشف الشرطة البريطانية بعد عن دوافع عمليات الطعن.