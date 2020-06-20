طهران تعرب عن قلقها من اختبار فرنسا لصاروخ بالیستي نووي

طهران - (د ب أ)

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، الاختبار الأخير الذي أجرته فرنسا لصاروخ بالیستي نووي، بأنه لا يتفق مع تعهدات هذه الدولة، معربا عن قلقه بشأن هذه الخطوة، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اختبار القوة البحرية الفرنسية صاروخ (إم 51) من الجيل الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل عدة رءوس نووية، يتعارض تماما مع التزامات باريس في مجال نزع السلاح النووي.

وأوضح موسوي، أن الحكومة الإيرانية وضمن إبداء القلق من هذه الخطوة، ترى أن على الحكومة الفرنسية أن لا تتجاهل التزاماتها الدولية ضمن المادة 6 من معاهدة منع الإنتشار النووي، داعيا باريس إلى التنفيذ التام لالتزاماتها الدولية في مجال نزع السلاح النووي.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن الأسلحة النووية خطر يهدد السلام والأمن الدوليين، وأن تطوير مثل هذه الأسلحة واختبارها يؤدي إلى إضعاف وزعزعة معاهدة منع الإنتشار النووي باعتبارها حجر الأساس لصرح النظام الدولي لنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.