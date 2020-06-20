قطر: حالة وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 94 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1026 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 86,488 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1354 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 66,763 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4193 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 317,694.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.