ألمانيا تسجل 601 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 174 ألفا و700 حالة، بزيادة نحو 300 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أول أمس الخميس، بلغ معدل الاستنساخ 86ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى ثمانية أفراد تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.